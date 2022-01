Скончался американский музыкант Фред Пэррис, член группы The Five Satins, помимо прочего - автор популярной песни о любви In the Still of the Night.

На странице группы в Facebook было объявлено о его смерти в пятницу, хотя неясно, когда именно умер Фред Пэррис. Известно, что причиной смерти 85-летнего музыканта стала - непродолжительная болезнь.

"К сожалению, музыкальный мир потерял одного из великих музыкантов вчера, когда Фред Пэррис скончался после болезни... Семья Five Satins опустошена этой потерей, но ценит то, что Фред поделился своей музыкой с тысячами поклонников и друзей. Покойся с миром, Маэстро", - говорится в сообщении группы Five Satins.

Пэррис вырос в Коннектикуте и написал текст In the Still of the Night, когда служил в армии - стоя в карауле. In the Still of the Night - единственная песня в истории музыки, которая трижды попадала в "горячую сотню" Billboard в разное время, но в одном и том же исполнении.

Трек In the Still of the Night был выпущен впервые в 56-м году, группой Пэрриса The Five Satins, далее неоднократно врывался в чарты (практически с каждым переизданием), и со временем был признан одной из самых известных песен о любви.

