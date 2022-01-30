Печальной новостью в своем Фейсбук поделился шеф-редактор киностудии «Союзмультфильм» Сергей Капков. На момент смерти Бузиновой было 92 года. Причины случившегося не раскрываются.
В своем посте Крапков подчеркнул, что Бузинова была одним из незаменимых людей в советском кинематографе.
«Майя Николаевна Бузинова, одушевившая Чебурашку. Юрий Норштейн часто говорит, что вся уникальность, трогательность, беззащитность и нежность этого персонажа - от неё, "от Майечки"», - написал он.
Всего аниматор работала над десятками мультфильмов. В числе ее работ такие проекты, как «Варежка», «Золотой мальчик», «Айболит и Бармалей», «Дядюшка Ау», «Свинопас», «Соловей» и другие.
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Бузинова работала со своим мужем, кукловодом Иосифом Доукшей.
В сети выражают свои соболезнования в связи с кончиной аниматора.
«Горькая весть. Светлая память!», «Уже и слов не подобрать – слезы», «Боже, боже…Майя Николаевна», - пишут люди под постом Капкова.
Стоит отметить, что новость о кончине Бузиновой появилась в тот же день, когда умер знаменитый советский актер Леонид Куравлев.
Напомним, остановилось сердце легендарного Леонида Куравлева.
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