Не стало известной советской художницы-мультипликатора и режиссера Майи Бузиновой, которая работала над созданием «Чебурашки» и других известных персонажей мультфильмов.

Печальной новостью в своем Фейсбук поделился шеф-редактор киностудии «Союзмультфильм» Сергей Капков. На момент смерти Бузиновой было 92 года. Причины случившегося не раскрываются.

В своем посте Крапков подчеркнул, что Бузинова была одним из незаменимых людей в советском кинематографе.

«Майя Николаевна Бузинова, одушевившая Чебурашку. Юрий Норштейн часто говорит, что вся уникальность, трогательность, беззащитность и нежность этого персонажа - от неё, "от Майечки"», - написал он.

Всего аниматор работала над десятками мультфильмов. В числе ее работ такие проекты, как «Варежка», «Золотой мальчик», «Айболит и Бармалей», «Дядюшка Ау», «Свинопас», «Соловей» и другие.

Бузинова работала со своим мужем, кукловодом Иосифом Доукшей.

В сети выражают свои соболезнования в связи с кончиной аниматора.

«Горькая весть. Светлая память!», «Уже и слов не подобрать – слезы», «Боже, боже…Майя Николаевна», - пишут люди под постом Капкова.

Стоит отметить, что новость о кончине Бузиновой появилась в тот же день, когда умер знаменитый советский актер Леонид Куравлев.

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