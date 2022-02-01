Как сообщает Politeka.net, со ссылкой на портал Кабмина, уже более семи миллионов вакцинированных граждан успели получить помощь от государства за полную иммунизацию от коронавируса. В то же время, есть много украинцев, которые не могут воспользоваться этой помощью ввиду отсутствия смартфонов или доступа к интернету.
Так, в Министерстве экономики заверили, что программа "еПоддержка" будет продолжаться год, так что все желающие успеют получить свою тысячу. К тому же, уже сейчас разрабатывается механизм, как гражданам получить деньги офлайн.
Сообщается, что официально программы "Тысяча за вакцинацию" стартовала 19 декабря 2021, а продлиться она целый год – до 18 декабря 2022 года. Получить выплату украинцы могут в первом этапе – через приложение "Дия" и во втором – через альтернативный офлайн-механизм, который сейчас разрабатывают.
Напомним, что выплату размером в 1000 гривен граждане могут получить только в том случае, если пройдут полный цикл вакцинации от коронавируса. А потратить полученную помощь можно в течение четырех месяцев.
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