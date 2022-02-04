Погодные качели украинцам в субботу, 5 февраля, обеспечены - на одной части территории Украины ожидается мокрый снег и ночной мороз, тогда как на другой наступит потепление.

Синоптики Укгидрометцентра прогнозируют "пеструю" погоду на субботу, 5 февраля. На крайнем Западе, частично Севере, Востоке и в Центре ожидаются осадки днем в виде мокрого снега или снега с дождем. При этом более-менее ясная погода порадует жителей Волынской, Ровенской, Львовской, Тернопольской, Хмельницкой, Винницкой, Запорожской, Николаевской, Херсонской и Одесской областей.

Тяжелее всего придется Северу. Здесь обещают ночью морозы до -12. При этом днем столбики термометров подскочет наверх до -2...-4. Чуть теплее будет на Востоке и в Центре, в темное время суток подморозит до -8, днем температура воздуха будет колебаться от -1 до -3.

На Юге повеет весной, синоптики обещают до двух тепла днем и не ниже пяти градусов ночью.

Также более-менее тепло будет на Западе. Столбики термометров днем покажут от -1 до +1, а ночью максимум -4.

По информации известного украинского синоптика Натальи Диденко, "днем 5 февраля начнется потепление до оттепели, только в восточных областях еще днем ​​побудут -3...-6 градусов". В воскресенье, 6 февраля, потеплеет еще больше: "ночью мороз задержится лишь в восточной части -3...-9 градусов, а в течение дня оттепели и небольшие "плюсы" охватят практически всю Украину".

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