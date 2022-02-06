Непогода в Украине продолжает бушевать, объявлено штормовое предупреждение третьего уровня, всех предупреждают о схождении лавин - подробности далее.

Уже несколько дней в Украине объявлено штормовое предупреждение. Речь идет об украинских Карпатах, сообщает Politeka.net.

На официальной странице Снеголавинной ситуации в украинских Карпатах в Фейсбук сообщили о значительной (3 уровень) снеголавинной опасности 6-7 февраля. Опасная ситуация сложилась на высокогорье Закарпатской области, в горах Ивано-Франковской и Львовской областях. А умеренная снеголавинная опасность (2 уровень) - в горах Черновицкой области.

Всех жителей и отдыхающих предупреждают о возможном схождении средних и больших лавин при низких дополнительных нагрузках. В эти дни лучше воздержаться от походов на высокогорье.

Также снеголавинные станции обнародовали данные о погоде и уровне снега по состоянию на 08:00 6 февраля. Так, на горе Пожижевская температура воздуха дошла до минус 8 градусов, ветер юго-западный, 12-14 м/с, облачно, снег. Высота снежного покрова составляет 63-188 см; на горе Плай: более 6 градусов мороза, ветер 18-20 м/с, туман, высота покрова - 54-85 см; на снеголавинном посту Драгобрат более 8 градусов мороза, высота покрова составляет 211 см.

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Напомним, что в Украине выпало более двух метров снега, объявлен третий уровень опасности

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