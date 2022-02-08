В Украине на этой неделе запахло весной - атмосфера, кажется, начинает перестраиваться на более приятный синоптический лад.

По данным Укргидрометцентра, плюсовая погода в среду, 9 февраля, установится практически по всей территории. Небольшие ночные морозы, не ниже 4 градусов, ожидаются на Севере и частично в центре. Осадки оставят в покое большинство областей, кроме Черниговской, Сумской, Киевской, Луганской, Винницкой и Закарпатья. Здесь обещают мокрый снег, местами с дождем.

В остальных регионах ночная температура воздуха будет на уровне -1...+1 градуса. Днем столбики термометров повысятся до +4 градусов (на Юге и в Крыму до +6).

В Киеве в ближайшую ночь ожидается мокрый снег, который продолжится и днем 9 февраля. Температура при этом не опустится ниже 3 градусов мороза, в светлое время суток до +3.

По информации известного украинского синоптика Натальи Диденко, завтра украинцев могут подстерегать такие опасности, как штормовой ветер (пик которого все же пришелся на 8 февраля) и гололедица.

"До конца недели никакого существенного похолодания в Украине не будет, даже наоборот – немного потеплеет, существенные осадки – вряд ли. Разве что ветер ожидается порывистым, некомфортным. Но это характерное явление для переходного сезона от зимы к весне", - подытожила синоптик.

Напомним, что штормовой ветер несется в Украину: какие регионы накроет ледяным дождем и грозят ли морозы