Противостояние фронтов обрушит на Украину сильный ветер, местами со снегом и дождем - что при этом будет с температурой, раскрыли синоптики.

По данным Укргидрометцентра, погода во вторник, 8 февраля, как и в целом на этой неделе, ожидается более-менее теплой, ветреной и влажной.

Правда, завтра украинцам придется перетерпеть "катакзлизм". По всей территории прогнозируется усиление ветра до 15-18 метров в секунду. При этом большинству регионов осадков все же удасться избежать. Мокрый снег с дождем пройдет только в Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областях, а ночью на Днепропетровщине и Полтавщине.

Температура воздуха во вторник, 8 февраля, будет плюсовой. Днем от 0 до +4 (в Крыму до +7), а ночью не опустится ниже 3 мороза (холоднее всего будет на Западе, тогда как на Востоке и Юге до 3-4 тепла даже ночью).

О штормовом ветре предупредила известный украинский синоптик Наталья Диденко:

"Мощная циклоническая система на севере Европы 8 февраля прорвется осадками и сильным ветром через узкую долину циклона Roxana в Украине... Из-за противостояния фронтов, циклоничности с одной стороны и антициклона с другой – в Украине завтра усилится северо-западный ветер, местами возможно до штормовых порывов. Поэтому ставьте машину подальше от старых тополей".

Напомним, что штормовое предупреждение объявлено в Украине: названы даты сильных снегопадов и угрозы схода лавин