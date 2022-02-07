По данным Укргидрометцентра, погода во вторник, 8 февраля, как и в целом на этой неделе, ожидается более-менее теплой, ветреной и влажной.
Правда, завтра украинцам придется перетерпеть "катакзлизм". По всей территории прогнозируется усиление ветра до 15-18 метров в секунду. При этом большинству регионов осадков все же удасться избежать. Мокрый снег с дождем пройдет только в Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областях, а ночью на Днепропетровщине и Полтавщине.
Температура воздуха во вторник, 8 февраля, будет плюсовой. Днем от 0 до +4 (в Крыму до +7), а ночью не опустится ниже 3 мороза (холоднее всего будет на Западе, тогда как на Востоке и Юге до 3-4 тепла даже ночью).
О штормовом ветре предупредила известный украинский синоптик Наталья Диденко:
Пугачева озадачила внешностью во время посещения стилиста, видео: "Что он с ней творит?"
Жена победителя "Голосу країни" Сасанчина удивила видом после больницы: кадры преображения
Оборвалась жизнь легенды российского кино, его сериалы известны всем: первые подробности
Народный артист отправился в мир иной, проиграв битву с болезнью: "Отдохни среди звезд, Маэстро"
Победитель "Мастер Шеф" Шинкарев неожиданно покинул Украину, в чем причина: "Нужно торопиться"
"Мощная циклоническая система на севере Европы 8 февраля прорвется осадками и сильным ветром через узкую долину циклона Roxana в Украине... Из-за противостояния фронтов, циклоничности с одной стороны и антициклона с другой – в Украине завтра усилится северо-западный ветер, местами возможно до штормовых порывов. Поэтому ставьте машину подальше от старых тополей".
Напомним, что штормовое предупреждение объявлено в Украине: названы даты сильных снегопадов и угрозы схода лавин