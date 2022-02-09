Как сообщает Politeka.net, на заседании Кабинета Министров было принято решение о выплате дополнительных 500 гривен гражданам Украины, которые получили бустерную дозу вакцины от коронавируса. Средства украинцы смогут получить в программе "єПідтримка" начиная с 14 марта.
Кроме этого было принято решение продлить срок действия "ковидной" тысячи за две дозы вакцины с четырех до девяти месяцев, а также увеличить срок действия счета для получения помощи.
Стоит заметить, что украинцы в возрасте от 60 лет и граждане с инвалидностью І и II группы могут потратить средства от государства не только на лекарства, но и оплатить жилищно-коммунальные услуги.
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Напомним, что программу "єПідтримка" недавно расширили и теперь получить "ковидную" тысячу могут дети старше 14 лет.
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Также Politeka писала, что выплаты начнутся с 7 февраля: кто из детей старше 14 лет имеет право на тысячу грн. от государства.