Влада вирішила підтвердити свій намір створити "державу в смартфоні" - щоб кожен українець мав доступ до сучасних технологій та Інтернету.

В Україні збираються запустити нову велику державну програму, націлену на створення цифрової держави. Про це заявив президент Володимир Зеленський в ході Дії.Саміту 8 лютого, ефір якого транслюється на сторінці гаранта у Фейсбук.

За словами Зеленського, згідно з новою програмою, всім вакцинованим українцям, старше 60 років, роздадуть сучасний смартфон і пільговий тариф. Президент уточнив, що це безкоштовно.

За попередньою інформацією, телефони вже цієї весни отримають близько 8,5 млн. громадян.

Раніше ми розповідали, що з 7 лютого тисячу гривень за вакцинацію почали видавати підліткам, старше 14 років, у яких є зелений ковід-сертифікат.

Витратити ці кошти дозволили на позашколну освіту (зокрема, на оплату різних гуртків і секцій), а також харчування в навчальних закладах, спортивний інвентар або шкільну канцелярію.

Отримати гроші можна за такою ж схемою, як і дорослим, тобто через "Дію" і оформлення віртуальної банківської карти. ПриватБанк почав процес ще 4 лютого. З цього тижня подібна послуга стане доступна в Альфа-Банку і Monobank.

Нагадаємо, пенсії українцям перерахують вже з 1 березня, скільки чекати грошей: "Без повного стажу отримають..."

Як повідомляла Politeka, що у додатку " Дія "запускають корисну послугу, що зміниться:" з появою нових правил..."

Також Politeka писала, що виплати почнуться з 7 лютого: хто з дітей старше 14 років має право на тисячу грн. від держави