Кабмін ухвалив рішення про те, щоб надати вакцинованим від коронавірусу дітям старше 14 років грошову допомогу в рамках "єПідтримки". Постанова набирає чинності з 7 лютого.
Згідно з документом, тисячу гривень роздадуть підліткам, які отримали подвійну антиковідну вакцину.
Витратити ці кошти відтепер можна на освіту (зокрема, на оплату різних гуртків і секцій), а також на харчування в навчальних закладах, спортивний інвентар або шкільну канцелярію.
Отримати тисячу за вакцинацію можна за такою ж схемою, як і дорослі, тобто через "Дію" і оформлення віртуальної банківської карти. ПриватБанк почав процес ще 4 лютого. З цього тижня подібна послуга стане доступна в Альфа-Банку і Monobank.
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У ПриватБанку уточнюють, що підлітки, які вже є клієнтами банку, зможуть відкрити карту "єПідтримка" в Приват24. Для цього потрібно оновити додаток, зайти у вкладку "Гаманець", натиснути меню "Додати" і вибрати карту "єПідтримка".
Якщо дитина не користується карткою ПриватБанку, необхідно пройти ідентифікацію в будь-якому відділенні банку, маючи при собі номер платника податків і паспорт громадянина України або закордонний паспорт.
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