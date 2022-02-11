Фанаты оплакивают Евгению Брик, известную по ролям в "Стилягах" и "Оптимистах", оставляя комментарии с соболезнованиями в Инстагам актрисы.

Звезда российского кинематографа Евгения Брик ушла из жизни 10 февраля. Ей было всего 40 лет. Причиной смерти актрисы стала болезнь - поклонники пишут, что у Брик была онкология.

Пользователи прощаются с Евгенией в соцсети. Так, под ее последним постом уйма комментариев с теплыми словами. Многие не могут поверить, что актриса ушла "так рано".

"Женька ❤️ доброго пути. Лети, прекрасная душа"; "что с ней случилось? - онкология - вот это да, ужас"; "Светлая память, Женечка, такая энергичная, веселая и жизнерадостная… Сложно в это поверить😔🙌💔 мои соболезнования родным 💔"; "Обожаемая Женя! Царство небесное 🤍 нет слов…"; "Куда же так рано? Светлая память🙏"; "В голове не укладывается… Такая молодая, красивая,талантливая!"; "Боже, как несправедливо...невероятная женщина, манкая, необычная, всегда любовалась ею в фильмах....Светлая память 🙏Сил близким пережить такое горе...".

В своем последнем посте, датированном декабрем, Брик опубликовала несколько архивных фото, сделанных в Петербурге.

"Как обожаю я этот чудесный город…, - писала она. - Мечтала бы сейчас оказаться там, прямо телепортироваться, так сказать, в эти -12 градусов, на это же самое место и желательно с таким же стаканчиком вкуснейшего кофе )))😉".