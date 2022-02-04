Об этом в своем посте в Инстаграм сообщила ее мать Эйприл Симпкинс, передает Politeka.net. Тело девушки обнаружили 30 января под окнами 60-этажного небоскреба в Нью-Йорке. По данным полиции, она спрыгнула вниз с террасы 29-го этажа. Известие о трагедии стало шоком для родных Чесли и ее друзей. О ней вспоминают исключительно, как о светлом и позитивном человеке. Однако, оказалось, что модель страдала депрессией, которую скрывала.

По словам женщины, ее дочь вела двойную жизнь и даже она не догадывалась, что ее ребенок болен. Мать "Мисс США" назвала официальную причину гибели Чесли:

"В это может быть трудно поверить, но это правда. Чесли вела как публичную, так и личную жизнь. В личной жизни у нее была высокофункциональная депрессия, которую она скрывала ото всех, включая меня, своего ближайшего друга, вплоть до самой смерти".

Женщина в последний раз обратилась к дочери:

"Мы разговаривали с тобой по FaceTime или переписывались друг с другом весь день, каждый день. Ты была больше, чем дочерью - ты была моим самым лучшим другом. Разговор с тобой был одним из лучших моментов моего дня. Твоя улыбка и смех были заразительны. Я люблю тебя, малышка, всем сердцем. Я отчаянно скучаю по тебе. Я знаю, что однажды мы снова будем вместе. А пока покойся с миром".

Напомним, что найдено тело певицы и участницы популярного шоу, детали трагедии: "Она так рано ушла"

Как сообщала Politeka, тело королевы красоты обнаружили под окнами дома, успела оставить послание: "Покойся с миром, милый ангел"

Также Politeka писала, что оборвалась жизнь известной певицы и актрисы из «Друзей»: «Ее будет очень не хватать»