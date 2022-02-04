Об этом в своем посте в Инстаграм сообщила ее мать Эйприл Симпкинс, передает Politeka.net. Тело девушки обнаружили 30 января под окнами 60-этажного небоскреба в Нью-Йорке. По данным полиции, она спрыгнула вниз с террасы 29-го этажа. Известие о трагедии стало шоком для родных Чесли и ее друзей. О ней вспоминают исключительно, как о светлом и позитивном человеке. Однако, оказалось, что модель страдала депрессией, которую скрывала.
По словам женщины, ее дочь вела двойную жизнь и даже она не догадывалась, что ее ребенок болен. Мать "Мисс США" назвала официальную причину гибели Чесли:
"В это может быть трудно поверить, но это правда. Чесли вела как публичную, так и личную жизнь. В личной жизни у нее была высокофункциональная депрессия, которую она скрывала ото всех, включая меня, своего ближайшего друга, вплоть до самой смерти".
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Женщина в последний раз обратилась к дочери:
"Мы разговаривали с тобой по FaceTime или переписывались друг с другом весь день, каждый день. Ты была больше, чем дочерью - ты была моим самым лучшим другом. Разговор с тобой был одним из лучших моментов моего дня. Твоя улыбка и смех были заразительны. Я люблю тебя, малышка, всем сердцем. Я отчаянно скучаю по тебе. Я знаю, что однажды мы снова будем вместе. А пока покойся с миром".
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