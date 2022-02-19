С субботы, 19 февраля, в Чернобыльскую зону закрыт вход для туристов. Об этом сообщил глава Ассоциации чернобыльских туроператоров Ярослав Емельяненко в своем Фейсбук, пишет Politeka.net.

Сроки действия запрета не озвучиваются, но отмечается, что это связано с техническими причинами. Однако Емельяненко думает, что настоящим основанием стала угроза вторжения российских войск и близость границы с Беларусью.

Чернобыль, Припять, скрин

Автор поста отметил, что хотя в Украине есть военное напряжение, все же Чернобыль за последнее время посетило много туристов из Украины и из-за границы.

Емельяненко напомнил, что сейчас технические средства позволяют в настоящем времени отслеживать все перемещения военных со всех сторон конфликта и незамедлительно реагировать на них.

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Глава туроператоров надеется, что запрет на посещение Чернобыля скоро отменят, возможно, после окончания российско-белорусских военных учений в Беларуси 20 февраля.

Емельяненко хочет, чтобы Чернобыльскую зону открыли для представителей международного сообщества, украинцев и медиа, ведь они должны находиться под защитой ВСУ на территории нашего государства.

В комментариях отметили, что туристам запретили посещение на два месяца, но также выразили надежду, что срок сократят.

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