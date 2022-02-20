Что делать в таком случае, разъяснили в Информационно-консультационном центре ГазПравда. Здесь отмечают, что еженедельно получают много жалоб от потребителей на качество газа.
Так, конфорка, порой может гореть красным или желтым цветом. Подобное происходит, если, к примеру, ваша плита загрязнена и ее нужно прочистить. Для этого следует обратиться в газовую службу по номеру "104".
Также, вместо голубого цвета потребители могут увидеть красный, если в помещении, где расположена газовая плита, недостаточно кислорода - всегда проветривайте кухню.
И в третьре случае, когда потребитель как раз имеет полное право пожаловаться в облгаз на некачественный "товар", это если недостаточное давление в системе.
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Исходя из последнего пункта, для того, чтобы решить проблему, нужно написать соответствующее заявление в облгаз, которое предприятие должно рассмотреть в течение 2-5 дней и направить домой к жалобщику своего представителя.
Если облгаз после проверки вынесет вердикт, что качество газа соответствует норме (калорийность топлива должна составлять не менее 7600 ккал/м3), а потребитель с этим в корне не согласен, то человек может за свой счет инициировать проведение анализа в альтернативной химлаборатории.
В случе подтверждения несоответствия газа стандартам, облгаз обязан перечислить объемы потребленного газа и выплатить потребителю компенсацию.
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