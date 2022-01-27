Обнародованы тарифы на газ на февраль 2022 года для тех, кто не пользуется годовыми тарифами. Как сообщает «24 канал», цены у различных поставщиков колеблются от 7,788 до 57,50 гривен.

Так, больше всего — 57,7 гривны за кубометр придется платить потребителям компания «Энергия страны» (годовой — 11,22 грн, в январе — 57,50 грн).

Самый низкий тариф своим потребителям предлагает ETG.UA — 7,88 грн за кубометр (годовой — 7,799 грн, в январе — 7,788 грн).

Месячный тариф, который превышает годовой, также предлагает и компания «Аскания энерджи» -14,95 грн за кубометр (годовой — 9,95 грн, цена в январе — 14,95 грн.)

В то же время, ряд компаний в феврале предлагают потребителям месячный тариф на уровне или ниже годового (от почти 8 гривен до 8,46 грн).

Напомним, что в 2021 году в Украине были введены годовые тарифы на газ для населения. Большинство крупных газоснабжающих компаний установили цену на уровне около 8 гривен за кубометр, а в целом размер годового тарифа у разных поставщиков колеблется от 7,80 до 13,50 гривны.

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