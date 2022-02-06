Певица Александра Зарицкая, солистка группы KAZKA, которая смогла сбросить за прошлый год 35 кг, показала фигуру перед зеркалом в "невидимом" корсете.

Как пишет Politeka.net, Александра Зарицкая является популярной певицей из Украины, которая стала фронвумен группы KAZKA. Артистка популярна на весь мир благодаря клипу "Плакала", который набрал 400 миллионов просмотров на платформе ютуб. А в прошлом году Александра стала участницей шоу "Танці з зірками", благодаря которому скинула 20 кг. А недавно в интервью Славе Демину Зарицкая призналась, что за 2021 год удалось всего сбросить 30-35 кг. На новых сторис в Инстаграм Александра решила показать фигуру, сделав селфи.

На снимке Зарицкая стояла перед зеркалом, надев "невидимый" корсет. Звезда развернулась боком, впечатляя видом на селфи. Как можно понять, Александра сделала снимок во время каких-то съемок, ведь наа фоне можно увидеть соотсветсвующее оборудование.

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