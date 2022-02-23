Принимать решение будет правительство Украины, но "кое-что" зависит и от властей России.

Стало известно, в каком случае Украина введет строгий визовый режим с Россией

То, как глава нашего государства, Владимир Зеленский, прокомментировал вероятность введения Украиной визового режима с Российской Федерацией, а также, чем именно может быть спровоцировано принятие подобного, вполне оправданного постановления, можно увидеть на видео с пресс-конференции президентов Украины, Литвы и Польши, размещенной на YouTube-канале " InTimeUkraine ".

Стоит отметить, что в последние месяцы, в Верховной Раде Украины неоднократно выступали с инициативой об объявлении визового режима с РФ, включая полный разрыв всех дипломатических связей с государством-агрессором.

Тем не менее сегодня, в среду, 23-го февраля, Владимир Зеленский заявил: "У меня есть много предложений от нашей команды относительно нашей реакции. Они связаны с дальнейшими шагами РФ".

Отдельно стоит подчеркнуть - утром, 23-го февраля, в СНБО Украины остановились на принципиальном решении об объявлении по всей Украине режима чрезвычайного положения, предварительно опубликовав текст чернового варианта указа, а полная версия со всеми возможными ограничениями, будет принята, судя по всему, уже к вечеру.

К слову, до этого на "Politeka" писали о том, что должно быть в "эвакуационном рюкзаке" украинского школьника.

Также ранее мы информировали о том, что российские боты в мессенджерах, осуществляют массовую рассылку бойцам ВСУ - что в сообщениях.

А до этого наш портал сообщали о том, что в Днепре приступили к созданию городского центра территориальной обороны.