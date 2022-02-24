Национальная полиция призывает украинцев сообщать о подозрительных людях. Также стоит обратить внимание на подозрительные предметы. Об этом говорится в сообщении Нацполиции в Telegram.
"Полиция просит граждан сообщать о подозрительных людях на улицах. В частности, особое внимание следует обращать на людей с элементами красного цвета на одежде", – отметили правоохранители.
Правоохранители призывали обращать внимание и на подозрительные предметы. О таких людях и вещах следует сообщать на спецлинию полиции "102". Гражданских полицейские просят не выходить на улицу в форменной или тактической одежде.
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Стоит отметить, что также в МВД просят украинцев не покидать дома и держать наготове "тревожный чемоданчик". В Минобороны заверили, что армия ВСУ отбивает вражеские атаки.
Напомним, 24 февраля, российские войска начали атаковать украинские границы. Сообщается о множественных взрывах в Харькове, Мариуполе, Николаеве, Одессе, Херсоне и Киеве.
Напомним, авиаудар по военной части Киева: есть погибший и раненые, кадры с места.
Как сообщала Politeka, Украина несет первые потери после атаки России: есть раненные и погибшие.
Также Politeka писала, о ситуации на западе Украины: Россия атаковала аэропорт Луцка, во Львове слышны сирены.