Как сообщает Politeka.net, сегодня стало известно, что банки государства-агрессора больше не будут работать в Украине. Такую
Национальный банк принял решение отозвать банковскую лицензию и ликвидировать банки, находящиеся под контролем Российской Федерации: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МЕЖДУНАРОДНЫЙ РЕЗЕРВНЫЙ БАНК" (далее – АО "МЕЖДУНАРОДНЫЙ РЕЗЕРВНЫЙ БАНК"), которое на 100% принадлежит ПАО "Сбербанк России", и Публичное акционерное общество "Акционерный коммерческий промышленно-инвестиционный, который на 99,77% принадлежит Государственной корпорации развития "ВЭБ.РФ"
Согласно заявлению от Главы Национального банка Украины Кирилла Шевченко, пока ВС Украины защищает страну от российской агрессии, в Центральном банке не могут позволить, чтобы "дочки" государственных банков страны-захватчика продолжали работать в Украине и оперировать деньгами украинцев.
Право принимать такие решения Управлению Национального банка предоставляет постановление от 24 февраля 2022 г. № 19 "Об особенностях прекращения деятельности банков в условиях военного положения".
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Также мы писали, киберполиция создала специальный бот для сообщений об обнаруженных метках, которые российские захватчики оставляют на дорогах. Отмечается, что фотографировать метки нужно обязательно через бот. Также необходимо добавлять геометку. После этого "точка" попадает в базу на Google Maps.
Также через бот украинцы могут передавать информацию о перемещении врагов, их техники и целеуказателей.
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