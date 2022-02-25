Молодой матрос Виталий Скакун вызвался подорвать мост, чтобы остановить передвижение врага, но погиб при выполнении этого задания.

Как пишет Politeka.net, в Генеральном штабе вооруженных сил Украины сообщили о героическом поступке молодого матроса Виталия Скакуна. Парень вызвался подорвать мост, чтобы остановить продвижение танковой колонны оккупантов, однако погиб при выполнении этого задания.

По данным Генштаба, одним из самых тяжелых мест на карте Украины стал Крымский перешеек. Там одними из первых российских оккупантов встретили бойцы отдельного батальона морской пехоты. Чтобы задержать продвижение российских танков, руководство приняло решение подорвать Генический автомобильный мост.

Выполнить это боевое задание вызвался молодой инженер отдельного батальона матрос Скакун Виталий Владимирович. Он заминировал мост, связался с побратимами и сообщил об этом. Через мгновение мост был подорван. Однако, сам Виталий не уцелел, выполняя это задание. Его героический поступок существенно помог замедлить передвижение российских танков, а также позволил украинским бойцам организовать оборону и передислоцироваться.

"Командование морской пехоты будет ходатайствовать перед высшим командованием о присвоении матросу Скакуну Виталию Владимировичу государственной награды", - говорится в сообщении Генштаба ЗСУ в Facebook.

Напомним, На Одессчине СБУ поймала диверсанта, который рисовал метки для оккупантов: "Если вы увидели…".

Как сообщала Politeka, В оккупированном Чернобыле зафиксировали повышение уровня радиации: что это значит.

Также Politeka писала, что Обстрелы гражданских объектов российскими оккупантами, заявление МВД: среди жертв есть дети.