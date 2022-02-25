За несколько дней интервенции в Украине будет уничтожено столько же русских военных, сколько за две чеченские войны.

Министр обороны Украины Алексей Резников обратился к согражданам на своей странице в Facebook вечером 25-го февраля. Также он обратился к российским матерям, женам и подругам российских офицеров.

По словам Министра, более 40 часов отпора российским оккупантам доказали, что у нас самая мощная армия Европы и бесстрашный народ. Наши защитники и защитницы каждую минуту своей героической борьбы меняют отношение к Украине в мире. Это увеличивает поддержку.

«Украинцы сейчас борются за будущее, которого давно заслуживали. Как свое, так и всей Европы. Мы обязательно победим!» - написал Алексей Резников в Фейсбуке.

После он обратился к жителям Российской федерации – к женам, матерям, подругам русских солдат и офицеров.

«За несколько дней интервенции в Украине будет уничтожено столько же русских военных, сколько за две чеченские войны. Тысячи. Тысячи. Правитель России стал убийцей. Убийцей не только украинцев, но и россиян.

Мы знаем, что сейчас в армию по всей России срочно забирают совсем мальчишек. Что готовятся перебросить призывников без минимальных боевых навыков. Что конкрактникам не говорят, куда они направляются по сути. И что их ждёт.

Прячьте своих близких, если они вам дороги. Не отправляйте их на верную смерть! Их будут убивать из каждого окна в каждом из украинских городов. Выходите на улицы. Требуйте остановить войну. Требуйте вывести русскую армию из Украины. Не бойтесь! Правда, на вашей стороне. Теперь вы еще можете все изменить, чтобы не жалеть потом. Когда вся информация о военных преступлениях Кремля вскроется, ваши близкие будут вам очень благодарны» - высказался Министр обороны Алексей Резников.

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