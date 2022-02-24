Міністерство охорони здоров'я України повідомило про кількість загиблих і нагадало важливі правила надання першої допомоги постраждалим.

Унаслідок російського вторгнення станом на вечір 24 лютого вже загинули 57 українців, ще 169 отримали поранення. Про це повідомляє прес-служба Міністерства охорони здоров'я.

За словами очільника МОЗ Віктора Ляшка, у зв’язку з війною медичним закладам доводиться перепрофільовуватися.

«Сьогодні ми запропонували тим, кого можна лікувати амбулаторно, залишити заклади охорони здоров'я, щоби бути готовими приймати українців, яким потрібно буде надавати медичну допомогу. Ми зробили це на усій території разом із уведенням воєнного стану», — заявив Ляшко.

Міністр додав, що зараз чергують не лише лікарі хірургічного профілю, але й травматологи і реаніматологи.

Додамо, Міністерство охорони здоров'я України закликає українців пропускати автомобілі швидкої допомоги на дорогах та до автозаправних станцій. Таке прохання опублікували на офіційній сторінці міністерства у соцмережах.

Також у МОЗ опублікували рекомендації з надання домедичної допомоги в умовах військового стану для цивільних осіб:

Надавайте допомогу лише за умови, що це безпечно для вас. Власна безпека – пріоритет. Для цього огляньте місце події та переконайтесь, що вам нічого не загрожує.

За можливості варто перемістити постраждалого у більш безпечне місце.

Оцініть його стан постраждалого: чи він у свідомості, чи дихає. Можна звернутись до людини із запитанням, щоб визначити чи вона у свідомості. Не варто натискати на частини тіла пораненого. Нормальне дихання – це не менше 2-3 видихів за період часу, коли ви можете вголос порахувати від 501 до 510 (10 сек). Видихом рахується – підйом та опускання живота. Якщо постраждалий у свідомості, то нагальної необхідності перевіряти пульс та дихання одразу немає.

Зверніться за номером “103” для виклику бригади екстреної медичної допомоги чи до інших екстрених служб (поліція, ДСНС)

Зупиніть критичні (артеріальні чи венозні) кровотечі. Для цього використайте кровоспинний джгут, турнікет чи тугу пов’язку. Накладайте кровоспинний джгут/турнікет максимально вище за місцем кровотечі на кінцівки постраждалого.

Також потрібно зафіксувати час його накладення. Оптимально – написати час на відкритій частині тіла постраждалого. Можете також запам’ятати час. За відсутності засобів для зупинки кровотечі, тисніть на рану. Це потрібно робити не переятаючи доки не приїдуть медики чи не буде накладено кровоспинній джгут/турнікет. Залежно від виду кровотечі – зупинка тиску на рану може стати смертельною для людини.

Забезпечте прохідність дихальних шляхів. Якщо у постраждалого в роті є сторонні предмети, рвотні маси, їх необхідно вилучити.

Якщо навіть після зупинки кровотечі та забезпечення прохідності дихальних шляхів у пораненого не з’явились життєві ознаки, варто розпочинати серцево-легеневу реанімацію (СЛР).

Для цього покладіть постраждалого на спину, закиньте голову назад. Натискайте посеред грудної клітини двома руками: основу однієї долоні накрийте другою долонею. Глибина натискання має становити близько 5-6 см. Частота натискань має складати близько 100-120 на хвилину.

Тримайте пораненого у стабільно боковому положенні до приїзду медиків.

Не залишайте постраждалого самого. Навіть якщо ви зупинили кровотечу, поранений у свідомості може захотіти зняти джгут чи турнікет, адже йому боляче.

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