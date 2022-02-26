В Министерстве социальной политики заявили о своевременной выплате пенсий украинцам даже во время военного положения.

Как пишет Politeka.net, министр социальной политики Марина Лазебная сообщила, что украинцы в условиях военного положения получили свои пенсии. Пенсионный фонд Украины в полном объеме профинансировал выплату пенсий за февраль 2022 года согласно графику. Об этом сообщает официальный телеграмм-канал Минсоцполитики.

"Пенсии, выплачиваемые через счета в банках, зачислены на счета получателей до 25 февраля в соответствии с графиком финансирования", - отметили в ведомстве.

Также сообщается, что Пенсионный фонд в полном объеме перевел средства на выплату пенсий, выплату и доставку которых осуществляют работники "Укрпочты" к местам фактического проживания пенсионеров. Отмечается, что период доставки пенсий на руки украинцев продлен до 28 февраля из-за возможной опасности для почтальонов.

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