В сети сообщалось, якобы чиновник был найден мертвым, однако впоследствии стало известно, что он выжил.

Жители Херсонской области говорят, что 26 февраля был самым сложным днем с начала полномасштабной войны с Россией.

Так, в Новой Каховке на Херсонщине российские оккупанты тяжело ранили заместителя городского головы, ветерана АТО Владимира Арнаута. Он успел записать видео после того, как получил ранение. Ролик появился в Telegram-канале "Уголовная Украина".

На опубликованных в сети кадрах окровавленный Владимир Арнаут показывает ранение и прогнозирует, что ему осталось недолго.

"Меня ранили. Видно, осталось недолго. Слава Украине! Боремся до конца!" – сказал Владимир Арнаут перед тем, как видео закончилось.

В сети сообщалось, якобы чиновник был найден мертвым, однако впоследствии стало известно, что он выжил. Появилось видео, где показано, что заместитель мэра находится под Бучей в теробороне.

"Пацаны, я жив. Пулевое. Все хорошо. Приняли ближний бой. Меня ранили. Сделали операцию, я выжил. Отойду немного и буду дальше идти воевать. Спасибо всем. Слава Украине!", - отметил Владимир Арнаут.

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