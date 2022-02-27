Владимир Зеленский рассказал об итогах переговоров в Александром Лукашенко сегодня, 27-го февраля, которые они провели после предварительной договоренности.

Президент Украины Владимир Зеленский поговорил с самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко, а также рассказал на странице в социальной сети Фейсбук о первых итогах переговоров.

«Я объяснил ему подробно невозможность нашего столкновения. Я не хочу, чтобы ракеты, самолеты и вертолеты летели в Украину из Беларуси. Я не хочу, чтобы шли войска в Украину из Белоруссии. И он меня заверил в этом.

Очевидно, что наши военные воюют не за деньги. А за сегодня, за завтра и очень жестко отвечают за то, что было вчера. Мы будем платить нашим военнослужащим, держащим в руках оружие, по сто тысяч гривен в месяц и так будет до тех пор, пока не закончится война» - высказался Зеленский.

Он добавил, что Лукашенко сам предложил организовать встречу с российской делегацией на границе Беларуси и Украины. Комментируя переговоры с Лукашенко, Зеленский добавил: он не очень верит в результат этой встречи.

«Но пусть все-таки попробуют, чтобы потом ни у одного гражданина Украины не было сомнений, что я, как президент, не пытался остановить войну, когда был пусть и маленький, но шанс» - сказал Зеленский.

Также сообщается, что Александр Лукашенко взял на себя ответственность за то, что на время проезда, переговоров и возвращения украинской делегации все самолеты, вертолеты и ракеты, размещенные на белорусской территории, останутся на земле.

Разговор состоялся после того, как 27 февраля Лукашенко подтвердил, что ракеты по Украине были запущены с территории его страны и пригрозил вторжением в Украину белорусской армии.

Как сообщала Politeka, президент Зеленский переговорил с Лукашенко, который угрожал Украине войной

Также Politeka писала, что Зеленский сделал экстренное заявление