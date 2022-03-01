"Як тебе не любити, Києве мій!" — песня композитора Игоря Шамо на слова поэта Дмитрия Луценко, написанная в 1962 году.

В Киеве во время пребывания в бомбоубежище из-за ракетных обстрелов со стороны России дети пытаются отвлечься и поют патриотические украинские песни.

В Телеграм-канале "Киев без цензуры" показали видео, на котором дети исполнили гимн столицы "Як тебе не любити, Києве мій!".

На видео женщина и группа детей поют песню, сидя вокруг маленького импровизированного столика.

"Як тебе не любити, Києве мій!" — песня композитора Игоря Шамо на слова поэта Дмитрия Луценко, написанная в 1962 году. С ноября 2014 года официальный гимн Киева. В первый раз он прозвучал 27 мая 1962 года.

Напомним, Украина создает международный легион: тысячи иностранцев готовы уничтожить российскую армию.

Как сообщала Politeka, детям из детдома необходима помощь, у них заканчивается еда и лекарства.

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