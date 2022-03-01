Чтобы в РФ начали понимать происходящее на фронте и осознавать количество жертв, необходимо примерно семь дней.

В Россию начинают прибывать первые мешки с телами убитых на территории Украины военных. Об этом 1 марта заявил советник министра внутренних дел Вадим Денисенко. Видеообращение опубликовано на YouTube-канале МВД.

"С сегодняшнего дня в Россию начинают прибывать первые мешки с трупами, и в ближайшее время будут первые захоронения в Российской Федерации, которые российская власть уже не сможет скрыть", – сказал он.

Денисенко отметил, что для того, чтобы в РФ начали понимать происходящее на фронте и осознавать количество жертв, необходимо примерно семь дней.

"Конечно, никакой революции через семь дней не случится... Но они начнут об этом говорить на кухнях, и их дух будет ломаться. Для нас это очень важно, потому что не исключено что Путин захочет провести новую мобилизацию. И нам нужно сорвать эту мобилизацию", – подчеркнул он.

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