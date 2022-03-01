Певец Владимир Дантес, уроженец Харькова, показал, что с его любимым городом сделали по приказу Владимира Путина.

Как пишет Politeka.net, Владимир Дантес является популярным украинским певцом. На шестой день войны с Россией по родному городу артиста - Харькову, запустили две крылатые ракеты "Калибр". Одна из них попала в ХОГА. Дантес показал момент попадания ракеты, поделившись у себя в Инстаграм.

"Я ненавижу власти РФ!!!

Вы забираете жизни, дома, вы, ***, забираете моё детство!!!

Я не знаю каким нужно быть зверем, чтоб отдать такой приказ. Я не знаю каким нужно быть чудовищем, чтоб выполнить этот приказ.

Это центр города! Самая большая площадь Европы. Каждый вторник, четверг и воскресенье на протяжении 12 лет я был во дворце детского и юношеского творчества (это просто в 150 метрах).

В этом здании, которого больше нет, я получал стипендию, как одаренный ребенок.

Возле этого здания были самые красивые фейерверки страны и самые масштабные концерты.

20 лет я здесь гулял, рос и становился тем кем я есть.

Но вам не просто нужно уничтожить здание. Вам нужны жертвы! Вам нужны жизни людей, которые были самыми близкими вашими соседями!

Президент РФ решил показать свою силу убивая и разрушая всё на своём пути! Что/Кто следующий? Вам неважно!!!

Желаю всем в этой цепочке гореть в аду!

А всем остальным, кто ещё не сделал то за что будет проклят миром, желаю собрать свои мозги и выходить с призывом вывести войска РФ из Украины!", - написал Дантес.

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