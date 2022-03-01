Известный американский поп-певец Пол Маккартни публично поддержал Украину в борьбе с российскими оккупантами. В своем Twitter он опубликовал фото своего выступления в Киеве на Майдане Независимости с меткой подписью.
В посте певец написал призыв, который за несколько дней стал популярным в мире: "I stand with Ukraine", что означает "Я поддерживаю Украину".
"Вспомним, как играли для наших друзей в Украине на Майдане Независимости в 2008 году и думаем о них в эти трудные времена. Мы посылаем им свою любовь и поддержку", – говорится в сообщении Маккартни.
Напомним, Украина создает международный легион: тысячи иностранцев готовы уничтожить российскую армию.
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