Расторгнуты контракты с артистами, которые поддерживают агрессивную политику Путина - такое решение принял знаменитый Нью-Йоркский оперный театр Метрополитен опера.

24 февраля Россия вторглась в Украину, наша страна начала активное сопротивление врагу, пишет Politeka.net. Множество звезд высказались в поддержку нашего государства, но есть и те, которые выступили за агрессивную политику Путина. В частности, его поддержали дирижер Валерий Гергиев и певица Анна Нетребко. С ними были расторгнуты контракты.

Выступления Анны Нетребко и Юсифа Эйвазова в концертном зале Musikuset Aarhus (Дания) отменено в связи с обострением ситуации в Украине и политическими взглядами исполнителей.

Также лондонский Ковент-Гарден отменил летние гастроли артистов Большого театра, хотя спектакли уже и находились на финальной стадии планирования.

Европейский менеджмент Felsner Artists разорвал отношения с дирижером Валерием Гергиевым. Миланский театр «Ла Скала» потребовал осудить военное вторжение РФ в Украину, в противном же случае отменят его выступления, запланированные с 5 по 13 марта.

"Посмотрите, это стоит раз увидеть! Не бывает "искусства вне политики". Бывает искусство ради жизни и справедливости", — пишет в Telegram журналист Андрей Цаплиенко.

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