Генеральный штаб Вооруженных сил Украины сообщил о ситуации по состоянию на 12: 00 1 марта, то есть шестые сутки российского полномасштабного военного вторжения в Украину.

Отмечается, что темпы наступления снижены.

«Колонны бронированной техники российских агрессоров замедлили темпы наступления и имеют проблемы с обеспечением на территории Украины. Войска противника без системного подвоза топлива и боеприпасов. Не достигнув успеха в захвате областных центров Харькова и Чернигова, оккупанты осуществили обстрелы ракетами жилых кварталов указанных городов», - говорится в сообщении.

Результат обстрела в Харькове

Результат обстрела в Харькове

Кроме того, российские оккупанты продолжают удерживать в окружении украинские города Сумы, Лебедин и Ахтырка, противник осуществляет перегруппировку с целью продолжения наступления в направлении Киева.

В Донецкой области вражеские войска сосредоточили усилия на захвате украинского города Мариуполь, однако дезуспешно. Цель выхода на административные границы Донецкой и Луганской областей не достигли.

На Таврическом направлении враг вышел на рубеж в районах населенных пунктов Скадовск, Голая Пристань, Херсон, Новая Каховка. После перегруппировки продолжает наступление в направлении Николаева.

Отмечены случаи грабежей и мародерства со стороны оккупантов в районах населенных пунктов Буча, Гостомель, Новая Басань.

Несмотря на то, что Российская Федерация является государством-участником Женевских конвенций о защите жертв войны, ее вооруженные силы продолжают систематически и дерзко нарушать нормы Международного гуманитарного права в Украине.

Лишившись наступательных возможностей противник сосредоточился на окружении города Киева.

Потери вооружения и военной техники российской армии по состоянию на 12.00 01.03.2022 ориентировочно составили: самолетов – 29 ед., вертолетов – 29 ед., танков ‒ 198 ед., ББМ-846 ед., арт. систем – 77, средств ПВО – 7 ед., РСЗО – 24 ед., БПЛА-3 ед., АТТ-305 ед., цистерн с ГСМ – 60 кораблей, катеров-2.

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