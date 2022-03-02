Еще одно военное формирование страны-агрессатора, сбежало с поля боя, и оставило богатые трофеи

О том, что российские оккупанты, столкнувшись с бойцами 128-й бригады, предпочли покинуть поля боя в панике, бросив невредимые танки, БТРы и авто с боеприпасами, на своей странице в соцсети Facebook, информирует 128-я отдельная горно-штурмовая Закарпатская бригада.

В частности, бойцы бригады удерживали свои позиции в зоне боевых действий, и спустя нескольких столкновений с врагом, россияне отступили в беспорядке, оставив даже невредимую боевую технику.

Как стало известно, теперь у наших военных на 2 танка, 2 БТРа и 3 грузовика с боеприпасами больше. Отступление россиян обладало всеми признаками панического, так как оставленная техника не имеет никаких боевых повреждений.

Также, судя по отметкам(белая буква "Z") на технике, 128-й бригаде попытались противостоять восточные силы вооруженных сил РФ.

"Отныне трофейная техника будет служить Вооруженным Силам Украины и будет работать против бывших хозяев", - отмечается в публикации.

К слову, до этого на "Politeka" писали о том, что российскую технику превратили в груду металлолома под Киевом.

Также ранее мы информировали о том, что в Николаеве уничтожили еще одну российскую колонну техники.

А до этого наш портал сообщали о том, что Украина получила еще одну партию "Бакрайтаров".