Советник председателя ОПУ Алексей Арестович дал брифинг 2 марта и рассказал о ситуации, которая сложилась в Украине из-за вторжения России. Видео с выступлением Алексея Арестовича появилось на многих Телеграм-каналах.

Он отметил, что российские войска пытаются оккупировать Киев с северо-западной стороны, но им это не удается. Тем временем на Черниговском и Сумском направлениях остановлено продвижение врага — их добивают наши партизаны и военные.

Харьков враг атакует постоянно и наносит удары по городу тяжелыми реактивными системами залпового огня. Главная цель — психологически сломать Харьков. Харьков — это Сталинград 21 века. У противника там невероятные потери.

Также Арестович рассказал, что в районе ООС одна из бригад атаковала русские силы в Горловке, сейчас там закрепляются. Возможно будут развивать наступление (последние 8 лет Горловка находится под оккупацией).

Таким образом впервые за семь дней войны наши подразделения перешли в наступление на отдельном направлении. И я думаю, что это не последнее наступление. Скоро придет время, когда мы будем освобождать наши земли, а не только их защищать.

В Мариуполе пока спокойно, но возможны попытки противника атаковать пригород.

В Херсоне продолжаются уличные бои. Несмотря на многочисленные попытки информационной войны и сообщений о том, будто Херсон пал — это неверно. ВСУ продолжают сопротивление и в городе и вокруг города.

Враг вчера сделал попытку выдвинуться в сторону Николаева, но в районе Баштановки он был подвергнут сокрушительному воздушному удару и потерял много людей и материальных запасов.

Огромная колонна противника уничтожена сегодня вблизи Кривого Рога.

Энергодар, Запорожская АЭС — противник остановлен на входе в город, Украина предупреждает об опасности боевых действий возле ядерных объектов.

Противник массово бросает оружие и технику, сдается в плен, или убегает. Скоро российские войска откажутся выполнять приказы высшего руководства.

Пока нет официальных данных, что белорусская армия участвует в боевых действиях против Украины.

Вчера ВСУ в Харькове пошли в контратаку — во встречных боях украинские военные разгромили 200-ю бригаду противника — элитное подразделение ВС РФ.

Напомним, юный украинский биатлонист погиб в бою с оккупантами, фото героя.

Как сообщала Politeka, в Москве посадили за решетку детей, протестующих против войны с Украиной.

Также Politeka писала, что врага погнали до границы с Россией.