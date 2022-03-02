Вероятное время уже известно, но стороны продолжают консультации.

Стало известно, в какую дату и приблизительное время, вероятно, начнется второй раунд переговоров Украины и РФ

То, что точный день в который может ожидаться следующий раунд переговоров, пока еще остается под вопросом, но предварительно известно - они должны произойти в ближайшие дни, ссылаясь на некоторую информацию, полученную от советника руководителя Офиса президента, Алексея Арестовича, пишет " РБК-Украина ".

В частности, пока власти России заявляют - переговоры прошли в эту среду, 2-го марта, но наша сторона не подтверждает эту дату и уверенно заявляет, что все еще обсуждается повестка относительно второго раунда встречи.

Исходя из интервью, которое Арестович дал изданию "Суспільне", предполагается - второй раунд переговоров состоится вечером 2 марта, и с украинской стороны никаких послаблений для РФ не запланировано.

"Переговоры будут сегодня вечером. Это будет второй раунд. Я думаю будет все так же. Ничего не изменится. Мы будем стоять на своем. Состав тот же", - заявил Арестович.

Впрочем, чуть позднее, в комментарии для "РБК-Украина", Арестович сообщил - консультации еще не завершены.

К слову, до этого на "Politeka" писали о том, что в Крыму отказываются от мобилизации и участия в боях против Украины.

Также ранее мы информировали о том, что мужчин, сбежавших от войны во Львовскую область, срочно ждут в местных военкоматах.

А до этого наш портал сообщали о том, что ВСУ начали наступление, и российские оккупанты массово бросают оружие и технику.