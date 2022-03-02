Россия планировала отправить военных, которые сейчас находятся в Крыму, для десантирования в районе Одессы.

Военные, которые дислоцируется в оккупированном Крыму, отказываются воевать с Украиной. Об этом сообщает общественная организация Центр оборонных стратегий в Facebook.

По данным источников ЦОС, личный состав российской 810-й отдельной бригады морской пехоты, который Россия планировала отправить для десантирования в районе Одессы, «находится в деморализованном состоянии».

«Понимание рисков участия в полномасштабных боевых действиях против мотивированных и профессиональных ВС Украины вызвало мощную оппозицию местного населения относительно участия их представителей в безнадежной кампании Кремля. Поэтому 810-я отдельная бригада морской пехоты (местом постоянной дислокации является Крым) категорически отказывается от участия в боевых действиях против Украины, а население — от мобилизации. Ожидается распространение этих настроений на все войска и граждан РФ, находящиеся в Крыму», — говорится в сообщении ЦОС.

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