Боксер развеял пропагандистские байки о том, что украинцы сами обстреливают свои города, показав фото после бомбардировки Харькова и Ирпеня.

Как передает Politeka.net, украинский чемпион мира супертяжелого веса Александр Усик призвал в Инстаграм российские оккупационные войска покинуть территорию нашей страны.

Он подчеркнул, что украинцы не рады видеть на своей земле "освободителей" из РФ, высмеяв, таким образом, один из главных фейков российской пропаганды. В доказательство Усик показал, как безоружные украинцы остановили вражескую колонну в Мелитополе.

Также он развеял пропагандистские байки о том, что украинцы сами обстреливают свои города, показав фото после бомбардировки Харькова. На нем видно, что во время бомбардировки площади Свободы использовались ракеты Калибр, которые имеются на вооружении только РФ.

"На площадь Свободы в Харькове упал ЗМ54-1 "Калибр". На вооружении Украины таких снарядов нет. Покажите это пропагандистам, которые рассказывают, что мы сами разбомбили площадь", – написал боксер.

Он также выложил видео из разрушенного Ирпеня после налета оккупантов. "Освободители освободили людей. Навсегда. Жилой район, город Ирпень. Украина вам не рада. Русский военный корабль, иди домай", – призвал Усик.

Напомним, Усик, едва сдерживая слезы, записал мощное обращение.

Как сообщала Politeka, Усик раскрыл украинцам один из своих жизненных принципов.

Также Politeka писала, чемпиону мира Александру Усику жестко нахамили, обидчику оказалось восемь лет.