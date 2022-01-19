Як передає Politeka.net, Олександр Усик є всесвітньо відомим українським боксером. Він є чемпіоном світу за версіями WBA, IBF, WBO і IBO в суперважкій вазі.

Так, цього разу чемпіон світу прийшов на інтерв'ю до Маші Єфросиніної, де поділився фактами зі свого життя і відповів на багато питань. Олександр Усик розповів, як поїхав на гру до сина, де йому без сорому нахамив незнайомий хлопчик років 8-9.

"Вчора їздив на гру до сина, їм по вісім або по дев'ять років. У перерві стоїмо з хлопчиком, штовхаємо м'яч, їх багато на полі. І тут якийсь малий кричить: "Гей, дайте м'яч". Я жартома кажу: "Тільки за гроші". Якось він так сказав: "Облізеш" або щось таке...Комар, тобі вісім років. Я у вісім років не те щоб боявся попросити цей м'яч від скромності, я б взагалі пішов, знайшов би собі десь цей м'яч. А він мені каже: "Облізеш", – поділився історією Олександр Усик.

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