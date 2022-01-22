Як пише Politeka.net, чемпіон світу за версіями WBA, IBF, WBO і IBO в суперважкій вазі Олександр Усик нещодавно дав відверте інтерв'ю Маші Єфросиніній, в якому розповів багато нового про себе. Серед іншого спортсмен вирішив поділитися своїми поглядами на життя.

Зокрема, Усик розкрив один зі своїх життєвих принципів. Як з'ясувалося, боксер часто сам створює для себе обмеження.

"Я дуже багато в чому можу себе обмежувати. Навіть от якщо є ліфт і мені треба піднятися на п'ятий поверх, я іноді піду пішки. Принципово, створюючи для себе труднощі, щоб життя Мені їх не створила. Не знаю, така позиція у мене", - підкреслив Усик.

Шанувальники боксера тут же відреагували.

"Цікаве інтерв'ю", "чесно кажучи як для фана Усика не цікаве інтерв'ю", "Вусатий, вже десь 110-115 кг важить", "тому і досяг багато чого і з Божою допомогою і такою працьовитістю і цілеспрямованістю", - пишуть люди.

Нагадаємо, Єфросиніної посипалися "погрози" після інтерв'ю з Усиком.

Як повідомляла Politeka, чемпіону світу Олександру Усику жорстко нахамили, кривдникові виявилося вісім років.

Також Politeka писала, що прикордонники РФ вирішили "покошмарити" Усика.