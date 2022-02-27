Як пише Politeka.net, чемпіон світу за версіями WBA, IBF, WBO і IBO в суперважкій вазі Олександр Усик розмістив відеозвернення на своїй сторінці в соцмережі. (Щоб подивитися-проскролльте вниз)

"Дорогий народе України, я хочу обернутися до тебе саме зараз. Ти наймогутніший у світі народ. Я дуже горжуся, що я українець. Я хочу вам сказати: "Дякую, ви - сила!"» - підкреслив боксер.

Також Олександр Усик звернувся до окупантів.

"А тепер я хочу сказати, щоб мене зрозуміли інші люди. Ви воюєте не з нашим урядом, не з нашою армією. Ви воюєте з народом. Це наша земля. Ми тут вдома. І не ми до вас Прийшли. Нас не треба звільняти. Ми самі себе звільнимо", - заявив боксер.

Зазначимо, відразу після повномасштабного вторгнення Росії на українську територію Олександр Усик повернувся в рідну країну. Боксер перебував у Великобританії, щоб узгодити деталі щодо реваншу з Ентоні Джошуа.

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