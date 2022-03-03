ВСУ продолжают стойко защищать определенные рубежи и блокировать силы оккупантов на разных направлениях.

Оперативную информацию по состоянию на 06.00 3 марта 2022 года по российскому вторжению сообщили на Facebook-странице Генерального штаба ВСУ.

Продолжается восьмые сутки героического противостояния украинского народа российскому военному вторжению.

Оккупационные войска, не преуспев почти на всех направлениях на которых осуществляли продвижение вперед вновь прибегли к тактике ночных обстрелов жилых кварталов крупных городов.

Вооруженные Силы Украины продолжают стойко защищать определенные рубежи и контратаковать и блокировать силы оккупантов на разных направлениях.

На Волынском направлении противник продолжает проводить демонстрационные действия вдоль государственной границы.

На Полесском направлении враг пытается проводить наступательные действия в районе населенных пунктов Козаровичи, Вышгород, Фастов, Обухов. Отмечено дальнейшее развертывание полевых логистических лагерей в районах Бородянки, Катюжанки и Гавронщини.

На Северском направлении российские оккупанты, не имея успеха в украинских городах Чернигов, Нежин и Сумы, Лебедин и Ахтырка, избегая боевых столкновений с ВС Украины, пытаются добраться до северных окраин Киева.

Вражеские части и подразделения сосредоточились в районах населенных пунктов Барышевка, новая Басань, Любеч. Частью сил к БТГр из состава 200 омсбр 14 АК Северного флота ВС РФ, которая фактически потеряла боеспособность, осуществляет перегруппировку и пытается наступать в направлении на Бровары и Киев.

На Слобожанском направлении враг проводит наступательную операцию в в районах населенных пунктов Золочев, Харьков, Балаклея, пытается продолжить наступление в направлении Лозовой, катастрофически нуждается в пополнении утраченной техники и личного состава.

На Донецком направлении оккупанты из состава 1 и 2 АК при поддержке артиллерии продолжают наступательные действия в районах населенных пунктов Новый Айдар, Волноваха и Мариуполь. Главной цели, по захвату Мариуполя и выходу на административную границу Донецкой и Луганской областей противник так и не достиг.

На Таврическом направлении противник не оставляет попыток проведения наступательной операции. После перегруппировки и ввода оперативных резервов, сосредоточил основные усилия на направлении Николаев – Вознесенск.

В Черноморской операционной зоне корабельные группы Черноморского флота продолжают вести огонь по гражданским кораблям и захватывать в плен моряков.

Впервые российские военные преступники признали факт массовой гибели и ранений собственных солдат. Во время очередного, вечернего брифинга официальный представитель российского Министерства обороны рф Минобороны России оборонял собственную информацию о потерях российских оккупационных войск в Украине: 498 погибших и 1597 раненых.

Часть сил противника продолжает действия в районах населенных пунктов Энергодар, Васильевка, Токмак, Новопетровка. После перегруппировки и ввода оперативных резервов из состава 205 отдельной мотострелковой бригады 49 общевойсковой армии ВС РФ продолжает наступление с целью выйти на окраине Запорожья и Мариуполя.

Для обеспечения последующей высадки тактического воздушного десанта из состава 10 отдельной бригады специального назначения ВС РФ в районе населенного пункта Баловное захватчик высадил малочисленный десант, который был уничтожен.

В акватории Черного моря наблюдается движение десантного отряда ЧФ РФ в составе четырех больших десантных кораблей в сопровождении трех ракетных катеров в направлении м. Одесса.

Киев и другие города Украины страдают от ракетно-бомбовых ударов противника. Социальные сети и известные информационные ресурсы практически в режиме реального времени начинают комментировать последствия впечатления и точность попадания вражеских ракет.

И о самом важном, обращаемся к блогеров, экспертов и обычных участников интернет-сообщества: ваша оперативная информация может стать предметом заинтересованности российских артиллеристов и наводчиков для дальнейшей корректировки следующего выстрела врага!

Будьте осмотрительными при распространении информации об обстрелах в режиме реального времени.

Враг деморализован, он продолжает нести потери! Вместе победим!!!