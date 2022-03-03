Киевское "Динамо" обратилась к российским солдатам, которые пришли "освобождать" Украину от "нацистов". Сообщение появилось на их официальной странице в Twitter.
Для того, чтобы российским оккупантом был понятен текст сообщения, "Динамо" опубликовало его, языком путинских террористов.
"Российские солдаты! Если на территории Украины действительно существуют "бандеровцы" и другие вымышленные персонажи больным пропагандистским воображением, то это 100% всего населения Украины. Освобождать некого, разворачивайтесь и идите нах*й! Україна – країна вільних людей!" – говорится в сообщении.
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