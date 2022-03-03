Футбольный клуб настоятельно предложил оккупантам идти в том же направлении, что и русскому кораблю.

Киевское "Динамо" обратилась к российским солдатам, которые пришли "освобождать" Украину от "нацистов". Сообщение появилось на их официальной странице в Twitter.

Для того, чтобы российским оккупантом был понятен текст сообщения, "Динамо" опубликовало его, языком путинских террористов.

"Российские солдаты! Если на территории Украины действительно существуют "бандеровцы" и другие вымышленные персонажи больным пропагандистским воображением, то это 100% всего населения Украины. Освобождать некого, разворачивайтесь и идите нах*й! Україна – країна вільних людей!" – говорится в сообщении.

Напомним, Ярмоленко прошелся по молчаливой позиции российских футболистов.

Как сообщала Politeka, Усик показал обстрелы российской армией Харькова.

Также Politeka писала, Акунин призвал солдат не выполнять приказ Путина.