Боксер розвіяв пропагандистські байки про те, що українці самі обстрілюють свої міста, показавши фото після бомбардування Харкова та Ірпеня.

Як передає Politeka.net, український чемпіон світу суперважкої ваги Олександр Усик призвав в Instagram російські окупаційні війська покинути територію нашої країни.

Він підкреслив, що українці не раді бачити на своїй землі "визволителів" з РФ, висміявши, таким чином, один з головних фейків російської пропаганди. На доказ Усик показав, як беззбройні українці зупинили ворожу колону в Мелітополі.

Також він розвіяв пропагандистські байки про те, що українці самі обстрілюють свої міста, показавши фото після бомбардування Харкова. На ньому видно, що під час бомбардування площі Свободи використовувалися ракети Калібр, які є на озброєнні тільки РФ.

"На площу Свободи в Харкові впав ЗМ54-1 "Калібр". На озброєнні України таких снарядів немає. Покажіть це пропагандистам, які розповідають, що ми самі розбомбили площу", – написав боксер.

Він також виклав відео зі зруйнованого Ірпеня після нальоту окупантів. "Визволителі звільнили людей. Назавжди. Житловий район, місто Ірпінь. Україна вам не рада. Російський військовий корабель, йди домай", - закликав Усик.

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