Небольшой город Приморск на Запорожье показал настоящий украинский дух и жажду быть свободными. Утром 3 марта в городе собрался митинг против российской оккупации.

Как сообщает "24 канал", бесстрашные приморцы без оружия подошли прямиком к военной технике и требовали от оккупантов убираться из города.

На мирном митинге собралось 2 – 3 тысячи человек, что немало для небольшого городка. В руках они держали украинские флаги. Жители скандировали "Приморск – это Украина", а также "Вон! Домой!".

Благодаря упорству и единству горожан российских оккупантов удалось выгнать за пределы города. Один из митингующих сообщил, что пока неизвестно, где именно оккупанты. Есть информация, что они могут возвратиться в город. Однако на 12:00 в центре было спокойно.

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