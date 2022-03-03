Украинцы – лучшие и своих в беде не бросают, что и видно на опубликованном видео.

В Тернополе беженцам из охваченных войной регионов Украины помогают прямо на трассе. Тернополяне отдают соотечественникам все, что у них есть.

Видео с места было опубликовано на многих Телеграм-каналах.

"Пока ваше правительство кормит своих солдат просроченными на 7 лет пайками, в Тернополе люди просто делятся друг с другом тем, что у них есть", – обращаются к гражданам государства-агрессора авторы видео.

Украинцы – лучшие и своих в беде не бросают, что и видно на опубликованном видео. На видео видно, как мужчина разносит по автомобилям продукты.

"Дети? Нет? Будут! Возьмите, пожалуйста, в дороге пригодится!" - произносит мужчина и подает в приоткрытое окно молодой супружеской паре баночки с едой.

Напомним, в Москве посадили за решетку детей, протестующих против войны с Украиной.

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