В Тернополе беженцам из охваченных войной регионов Украины помогают прямо на трассе. Тернополяне отдают соотечественникам все, что у них есть.
Видео с места было опубликовано на многих Телеграм-каналах.
"Пока ваше правительство кормит своих солдат просроченными на 7 лет пайками, в Тернополе люди просто делятся друг с другом тем, что у них есть", – обращаются к гражданам государства-агрессора авторы видео.
Украинцы – лучшие и своих в беде не бросают, что и видно на опубликованном видео. На видео видно, как мужчина разносит по автомобилям продукты.
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"Дети? Нет? Будут! Возьмите, пожалуйста, в дороге пригодится!" - произносит мужчина и подает в приоткрытое окно молодой супружеской паре баночки с едой.
Напомним, в Москве посадили за решетку детей, протестующих против войны с Украиной.
Как сообщала Politeka, врага сдерживают на Сумщине практически голыми руками.
Также Politeka писала, украинцам рассказали, где нужно прятаться при вражеской атаке.