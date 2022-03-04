Суховецкому было 47 лет. Его назначили заместителем командующего армией РФ осенью 2021 года.

В ходе ожесточенных боев в Украине был убит высокопоставленный российский генерал Андрей Суховецкий, что стало серьезным ударом по российскому вторжению. Об этом сообщает издание Daily Mail. Также о ликвидации генерал-майора сообщили несколько новостных агентств в РФ.

По предварительным данным генерал-майора ликвидировал украинский снайпер. Высокопоставленный оккупант был заместителем командующего 41-й общевойсковой армией Центрального военного округа России.

Суховецкому было 47 лет. Его назначили заместителем командующего армией осенью 2021 года. До этого он на протяжении трех лет командовал седьмой десантно-штурмовой дивизией в Новороссийске.

Оккупант окончил Рязанское высшее воздушно-десантное командное училище, Военную академию имени Фрунзе и Академию Генерального штаба.

Военный источник подтвердил, что Суховецкий был убит снайпером. Он предположил, что похороны генерал-майора, самого высокопоставленного российского оккупанта, погибшего на данный момент в ходе войны, пройдут в России в субботу. Не надо было сюда соваться. Генерал точно знал, что пришел убивать украинцев. Потому не жалеем и не скорбим.

Напомним, юный украинский биатлонист погиб в бою с оккупантами, фото героя.

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