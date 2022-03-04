В Сеть попали первые кадры, на которых можно разглядеть - российские оккупанты выкатывают в бой морально и физически устаревшую технику

То, что, судя, по всему, в ход армии страны-агрессора уже пошли последние резервы, можно увидеть в публикации, размещенной на странице " Информационного сопротивления ".

Как пишет свидетель, только поначалу Россия могла бросить в атаку на Украину более или мене боеспособную технику и подразделения, но вот "далее — шо будет... И это "шо будет" уже пошло".

На фотоснимке - танк фактически еще советской разработки, Т-72Б, без какой-либо модернизации, то есть не получивший блоки динамической защиты, современные системы наведения и стабилизации, и, к тому же с разнотипными катками.

То есть, это даже не модификация "Б3"/"Б1", которые имеют динамическую защиту, а это - абсолютно "голый" танк, с весьма изношенными катками. Таким образом, это старье точно будет мгновенно "утилизировано" нашими воинами, впрочем, как и более поздние варианты.

Можем только радоваться: "Великая российская армия - выдыхается. А ведь только 9-й день войны с Украиной".

К слову, до этого на "Politeka" писали о том, что в МОЗ уточнили, какой радиационный фон наблюдается на территории Запорожской области.

Также ранее мы информировали о том, что 4-го марта должны обсудить возможность создания запретной для полетов зоны над Украиной.

А до этого наш портал сообщали о том, что из-за постоянных обстрелов российских оккупантов, без газа остается более 100 000 украинцев.