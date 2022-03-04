В НАТО в пятницу, 4 марта, обсудят создание запретной для полетов зоны над Украиной. В зарубежных СМИ появилось сообщение, что решение Альянса может быть положительным и мы на шаг ближе к победе над российскими оккупантами.
Внеочередное заседание министров иностранных дел стран-членов НАТО, по сообщению Financial Times, анонсировал министр иностранных дел Испании. По словам чиновника, участники заседания будут обсуждать все потенциальные варианты и последствия конфликта.
Россия спровоцировала к активным действиям. Так, решение о проведении внеочередного заседания НАТО было принято на фоне ночных обстрелов крупнейшей атомной электростанции в Европе – Запорожской АЭС. В результате обстрелов на территории ЗАЭС произошел пожар, который лишь до утра удалось локализовать.
Напомним, у Зеленского жестко обратились к странам Запада.
Как сообщала Politeka, ВСУ отчитались о трудных сутках для Украины.
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Также Politeka писала, что в СНБО сообщили хорошие новости об успехах ВСУ.