Первое заседание, но будут и еще.

С началом этой недели должно состоятся заседание суда в Гааге, касающееся войны РФ против Украины

То, что в этот понедельник, 7-го марта, запланировано первое заседание "Международного уголовного суда" в Гааге, относительно дела войны России против Украины, ссылаясь на информацию, предоставленную членом комитета ВРУ, отвечающего за вопросы нацбезопасности, обороны и разведки, Федора Вениславского, пишет " Слово и Дело ".

По словам нардепа, у военных преступлений нет никакого срока давности, и те, кто отдают преступные приказы, как и те, кто их исполняет, рано или поздно обязательно станут объектами преследования на территории любого государства, ратифицировавшего "Римский статут" Международного уголовного суда.

Напомним, что в Министерстве обороны Украины создали особую страницу с названием "Ищи своих", на которой выкладывают фотоснимки и видео погибших российских военных, позволяющие их идентифицировать, включая документы погибших/пленных, с предоставлением обратной связи.

К слову, до этого на "Politeka" писали о том, как безопасно перемещаться по дорогам войны в это сложное время.

Также ранее мы информировали о том, что российские оккупанты берут в заложники женщин и детей.

А до этого наш портал сообщали о том, что Катя Осадчая дала совет, который поможет быстро найти пропавшего ребенка.