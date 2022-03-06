Как передает Politeka.net, Катерина Осадчая, которая недавно решила обсудить то, как страдают из-за боевых действий дети и как люди могут им помочь пережить нелегкое время. А также как найти тех, кто потерялся во время суматохи.

«На пятый день войны я начала получать уведомления о потерянных детях. Сразу пришло мнение сделать телеграмм канал, но уже через несколько часов после создания мы поняли, что нужно помогать искать и взрослых, ведь количество сообщений уже было за сотни.

В команде канала «Поиск пропавших», вся редакция светской жизни – шеф-редактор, редакторы и журналисты, наша стилист. А еще – моя лучшая подруга и еще другие крутые девушки. Теперь наша команда 24/7 обрабатывает запросы, мы уже сотрудничаем с каналом, который держит связь с ТОР, чтобы сделать поиски еще более эффективными.

К сожалению, мы не всесильны, но делаем все от нас зависящее.

Мы радуемся слезам, когда люди находятся и наши девушки-феи получают невероятный заряд делать еще больше 🙏🏻. https://t.me/dity_sos. Присоединяйтесь, ведь среди тех кого ищут могут быть ваши знакомые или родные, или даже вы сами 🙏🏻🇺🇦 Только ВМЕСТЕ мы все одолеем». – пишет Осадчая.

Россия 11-й день ведет войну против Украины. Украинцы не только остановили наступление оккупационных войск, но и идут в контрнаступления на некоторых направлениях. Одной из самых горячих точек является Киев, где бои идут и сейчас.