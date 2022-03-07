Войско захватчика при вторжении на 24 февраля насчитывало 145 тысяч человек наземной армии.

За неполные 11 дней сопротивления Вооруженным силам Украины удалось обезвредить до 46 тысяч захватчиков (речь идет об убитых, раненых и пленных русских). Об этом 6 марта сообщил председатель правления Центра оборонных стратегий Андрей Загороднюк, передает НВ.

По его словам, войско захватчика при вторжении на 24 февраля насчитывало 145 тыс. человек наземной армии: 110 тысяч солдат сухопутных войск и 35 тысяч полицейских сил (ОМОН, СОБР, Росгвардия).

Отмечается, что теперь группировка Вооруженных сил РФ в Украине насчитывает до 100 тысяч человек (75 тысяч солдат и до 25 тыс полицейских спецназовцев).

"Из-за отсутствия достаточной информации существуют сложности с оценкой потерь противника, которые по состоянию на 6 марта оцениваются в 11 тысяч убитыми и 30-35 тысяч ранеными», - сказал бывший министр обороны.

Загороднюк добавил, что по данным спутниковой разведки США по состоянию на 5 марта противник ввел в операцию на территории Украины уже 90% имеющихся сил, то есть до 110 тысяч человек наземных и 36 тысяч полицейских сил.

Кроме того, экс-министр отметил, что по имеющимся данным, за пределами Украины, российские резервы живой силы составляют до 15-16 тысяч человек. Это 10 тыс солдат и около 5 тысяч полицейских сил.

"Да, это огромная военная машина. Но украинская нация способна не только остановить ее, но и сдать на металлолом», — подчеркнул Загороднюк.

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