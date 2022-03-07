За неполные 11 дней сопротивления Вооруженным силам Украины удалось обезвредить до 46 тысяч захватчиков (речь идет об убитых, раненых и пленных русских). Об этом 6 марта сообщил председатель правления Центра оборонных стратегий Андрей Загороднюк, передает НВ.

По его словам, войско захватчика при вторжении на 24 февраля насчитывало 145 тыс. человек наземной армии: 110 тысяч солдат сухопутных войск и 35 тысяч полицейских сил (ОМОН, СОБР, Росгвардия).

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Отмечается, что теперь группировка Вооруженных сил РФ в Украине насчитывает до 100 тысяч человек (75 тысяч солдат и до 25 тыс полицейских спецназовцев).

"Из-за отсутствия достаточной информации существуют сложности с оценкой потерь противника, которые по состоянию на 6 марта оцениваются в 11 тысяч убитыми и 30-35 тысяч ранеными», - сказал бывший министр обороны.

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Загороднюк добавил, что по данным спутниковой разведки США по состоянию на 5 марта противник ввел в операцию на территории Украины уже 90% имеющихся сил, то есть до 110 тысяч человек наземных и 36 тысяч полицейских сил.

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Кроме того, экс-министр отметил, что по имеющимся данным, за пределами Украины, российские резервы живой силы составляют до 15-16 тысяч человек. Это 10 тыс солдат и около 5 тысяч полицейских сил.

"Да, это огромная военная машина. Но украинская нация способна не только остановить ее, но и сдать на металлолом», — подчеркнул Загороднюк.

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